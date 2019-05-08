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中國與印度帶動 全球成人飲酒量日增

最新更新：2019/05/08 21:46

（中央社巴黎8日綜合外電報導）根據醫學期刊「刺胳針」（Lancet）刊登的研究報告，2017年全球成人平均飲酒量較1990年增加10%，一大原因在於中國與印度飲酒風氣趨於盛行。

報告指出，依照目前趨勢，未來10年全球人均飲酒量將再增加17%。

根據涵蓋189國的預測，迄2030年，全球半數的成年人都將有飲酒習慣，將近25%每月至少會濫醉一次。

報告執筆群表示：「全球將無法達成減少有害酗酒的目標。」

世界衛生組織（WHO）的目標是，迄2025年將全球有害酗酒減少10%。

世衛組織表示，酗酒造成了200多種疾病，每年導致300萬人死亡，其中75%是男性。

目前全球約有2億3700萬男性和4600萬女性罹患與酗酒有關的疾病，其中以歐洲地區和北美地區的酗酒致病比例最高，前者分別是男性15%和女性3.5%，後者是11.5%與5%。

報告主要執筆人、德國德勒斯登（Dresden）臨床心理學與心理治療研究所（Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy）教授曼錫（Jakob Manthey）表示：「1990年之前，酒類消費最多的是高所得國家，歐洲占了大宗，不過這個狀況已發生很大的變化，如今東歐各國大幅減少飲酒，而中國、印度與越南等中等所得國家則大幅增加。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080508

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