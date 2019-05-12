挺台參加WHA 日本僑團連署逾5千人

日本僑團11日舉辦「支持台灣參與WHA」晚會，衛生福利部長陳時中（左5）受邀致詞，並由發起人親致連署書，表達日本各界支持台灣的聲音。（衛福部提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年5月12日

（中央社記者陳偉婷台北12日電）衛生福利部長陳時中訪日，僑團為支持台灣參加世界衛生大會發起連署，獲日本醫界、政界、商界等熱烈響應，連署超過5000人，表達支持台灣的聲音。

陳時中9日至12日帶領台灣產、官、學界代表出訪日本九州地區，這次的行程為期4天，主要目的是參加九州齒科大學舉辦的2019亞太國際會議Asia Pacific Conference （APC），與日本醫界、僑界及留學生進行國際學術交流。

在亞太會議上，陳時中針對台灣衛生福利政策觀點進行專題演講，分享維護全民健康福祉，致力推動「強化婦幼健康、營造育兒環境」、「構築健康環境、安心食藥防疫」、「推動高齡友善、完備優質長照」、「改善醫療環境、保障健康平等」、「健全社安網絡、完善福利服務」、「深化國際參與」等六大重要政策。

日本北九州台灣同鄉聯誼會、西日本台灣學友會及福岡縣中華總會等僑團為支持台灣參與世界衛生大會（WHA），於3月下旬發起連署活動，日本醫界、政界、商界、媒體及僑界友台人士熱烈響應，簽署人數已逾5000人，包括日本各地多位齒科公會理事長、醫師公會會長等。

當地僑團也於11日晚上舉辦「支持台灣參與WHA」晚會，陳時中受邀致詞，並由發起人親致連署書，表達日本各界支持台灣的聲音。日本國會議員鬼木誠等政要及轄內媒體也受邀出席。

台灣屢被世界衛生大會（WHA）拒於門外，數年來，台灣持續爭取參與。

陳時中表示，透過國際衛生議題與各國緊密交流合作，「健康人權、台灣價值」，台灣有能力成為全球的醫衛夥伴，期待世界各國及海內外僑領支持與力量，實踐「全民均健」（Health For All）的核心理念。

九州島與台灣地形類似，在行政及高科技產業方面皆蓬勃發展，是日本重要的工業中心，也面臨人口趨於高齡化的危機，老人照護及長照政策已成為當地政府重要的工作，不論是老人福利或長照制度值得借鏡，是日本高齡者最希望移住的城市。

陳時中此行也參訪2家與長照有關的醫院與養護機構，分為小倉復健醫院（Kokura Rehabilitation Hospital）與特別養護老人之家（Silver Son Home）。

醫院建置整合型的口腔照護團隊，銜接從急性治療後回復期到生活期的復健治療；養護老人之家則設有專業的口腔衛生師來改善入居者的口腔機能，輔以吞嚥及攝食能力的評估來給予食物，使長者能夠享受飲食的樂趣，進而改善生活質量，值得台灣借鏡。（編輯：戴光育）1080512