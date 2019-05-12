天氣炎熱如夏 台電：未來一週電力供需安啦

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）中央氣象局預報指出，未來一週天氣炎熱，高溫上看35度。台電官網顯示，13日至19日間備轉容量率介於7.35%至10.73%間，未來一週供電沒問題。

今天全台天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，感覺舒適至涼爽。台電官網指出，台電系統供電餘裕充足，今天備轉容量率為11%，為代表供電充裕的綠燈，預估最高用電為2570萬瓩。

不過，根據中央氣象局預報，未來一週台灣暖熱如夏，15日至18日氣溫更可能將飆升至攝氏35度。

台電官網顯示，13日至19日間備轉容量率均達6%以上，座落在7.35%至10.73%間，未來7天有6天為代表供電吃緊的黃燈，18日備轉容量率將達10.73%，為代表供電充裕的綠燈，未來一週台電供電沒問題。

另外，台電先前預估，受到天候及經濟因素影響，今夏尖峰用量將衝上3770萬瓩，較去年8月1日創下的歷史最高用電量3735萬瓩，將多出35萬瓩。

不過，隨著大修機組將在夏季之前陸續歸隊，苗栗通霄161kV輸電線路升級，約可多70萬瓩，以及裝置容量達80萬瓩林口新3號機可望滿載上線，預計將多出150萬瓩供電能力，備轉容量率將可多出4%。

根據台電近2個月的電力供需預測，6月起將亮出代表供電充裕的綠燈，至7月中旬，備轉容量率都超過10%以上。（編輯：林沂鋒）1080512