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高市國小傳類流感群聚 一班級停課一週

最新更新：2019/05/12 20:12

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高市某國小一年級班級日前發生疑似上呼吸道類流感群聚事件，全班28人有13人請病假，其中6人經醫師診斷為B型流感，校方接受衛生局建議明天起該班停課一週，20日復課。

高雄市衛生局10日晚間接獲通報，某國小一年級班級疑似發生上呼吸道類流感群聚事件，全班有12名學童請病假，後來再增加一人。衛生局昨天到校進行清潔消毒，並要求校方落實相關防疫措施，並建議該班停課5天含週休2日，20日復課，以利防疫。

衛生局疫情調查發現，該班5月9日至10日共有13人出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，其中6人經醫師快篩診斷為B型流感，其餘身體不適學童陸續就醫，但並未接受醫師快篩診斷。

高雄市衛生局疾管處長潘炤穎表示，衛生局追蹤該班疫情狀況發現，迄今尚未有新增個案，現行個案也都不是重症個案。已要求校方落實相關防疫措施，並持續追蹤請假學童是否落實自主健康管理。

他說，衛生局也將介入調查及督導防疫措施執行，校方或教師如有延遲通報或隱匿疫情將依傳染病防治法開罰。

張姓校長受訪表示，該班導師防疫警覺性不足部分會加以檢討改進，明天衛生局也會派員到校對全校教師進行防疫衛教。停課是接受衛生局建議採最高標準防疫作為，並非疫情擴大。

他又說，20日該班復課後，校方會安排補課，不會影響學生受教權。（編輯：陳惠珍）1080512

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