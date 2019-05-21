電線斷落勿撿拾 台電：聯繫客服專人處理

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台電提醒，民眾若在路上看到脫落或斷落的電線，千萬不可用手觸碰或是用木頭拾起，應聯繫台電客服，請專業人員處理，避免觸電。

全台各地昨天下起豪雨，台中市大甲區一條1萬1400伏特高壓電線遭雷雨打落，垂掉在積水路面，一名男子騎機車經過疑似被絆倒後觸電，男子送醫搶救一度恢復心跳，但今天仍宣告不治。

除了大雨打落高壓電線，夏季也時常傳出颱風吹斷高壓電線事故，台電電力粉絲團貼文提醒，民眾若看到掉落在地面上的高壓電線，千萬不可用手觸碰或是用木頭等物品拾起，以免觸電，同時應聯繫台電專業人員處理。

若是因豪雨造成停電情況，民眾可以透過台電官網網路通報（ https://goo.gl/yHCays），查詢停電情形（https://goo.gl/e4ruxM），或是撥打1911客服電話。

另外，掉落在地面的高壓電線，電壓會由內向外擴散，並逐漸降低，形成同心圓。電力粉絲團說，若是民眾遠離帶電區域時，應以小碎步前進方式，雙腳不該分太開，避免橫跨不同電壓區域，讓電流就會由高往低，產生「跨步電壓」而遭電擊。（編輯：張均懋）1080521