草療引進顱磁刺激 治療憂鬱症新選擇

衛生福利部草屯療養院引進「重複經顱磁刺激」治療，透過對腦部發出強力但短暫磁性脈衝緩解憂鬱症，是中部第一家採用此治療方式的醫院。（草屯療養院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年5月22日

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）部分憂鬱症患者對藥物治療效果不佳，衛福部草屯療養院5月引進「重複經顱磁刺激」治療，透過對腦部發出強力但短暫磁性脈衝，可緩解憂鬱症狀，讓治療憂鬱症有新選擇。

衛生福利部草屯療養院引進「重複經顱磁刺激」治療術，針對藥物治療反應不佳的憂鬱症患者提供其他選擇，此治療方式具安全性、非侵入性、不需麻醉、不需手術等優點，是中部第一家採用此治療方式的醫院。

草屯療養院一般精神科醫師蔡昀霖今天表示，「重複經顱磁刺激」是透過準確定位的磁場，直接對腦中特定區域發出強力但短暫磁性脈衝，以便在人腦神經線路上引發微量電流，經由改變大腦生理狀態，達到緩解憂鬱症效果。

蔡昀霖指出，「重複經顱磁刺激」療程至少需2周以上，一周5次，若連續4周以上治療，改善程度將更理想。

草屯療養院院長簡以嘉表示，由於憂鬱症可能復發，反覆發作個案更需生理、心理、社會環境適應三大層面協助；過去藥物難治型的憂鬱症若接受「重複經顱磁刺激」積極治療，將有助於恢復正常生活。（編輯：戴光育）1080522