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行人違規穿越馬路釀禍 上下班時段比例高

最新更新：2019/05/26 16:06
新北市政府交通局統計，今年截至4月底，行人違規造成的事故有189件，上下班尖峰時間更是發生事故的高峰時段，比例約占事故量3成。（新北市政府交通事件裁決處提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月26日
新北市政府交通局統計，今年截至4月底，行人違規造成的事故有189件，上下班尖峰時間更是發生事故的高峰時段，比例約占事故量3成。（新北市政府交通事件裁決處提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月26日

（中央社記者葉臻新北26日電）新北市政府交通局統計，去年因為行人違規造成的事故共有662件，今年截至4月底則有189件，尤其上下班尖峰時段，更是行人違規發生事故的高峰時段，比例約占事故量3成。

新北市政府交通事件裁決處表示，大部分民眾都有「大車賠小車、小車賠機車、機車賠行人」的錯誤觀念，尤其上下班尖峰時段，不少民眾為了貪快，不走斑馬線，而是直接穿越馬路，造成與機車、汽車發生擦撞的事故。

交通事件裁決處表示，日前新北市一名男子因違規穿越道路，遭機車騎士撞上，雙方皆有多處受傷，機車騎士認為男子違規在先，導致他剎車不及，向新北地檢署提告，最後新北地方法院認定機車騎士未注意行車狀況，男子則是違規穿越道路，雙方均犯過失傷害罪，判處男子拘役30日，機車騎士則拘役10日。

交通裁決處表示，交通法規雖有「應注意未注意」的「帝王條款」，就算錯在行人，肇事汽機車撞到行人也難免其責，但在司法實務，行人被撞有時也要負擔部分責任，有些個案甚至判駕駛人或騎士免責。

交通事件裁決處表示，依道路交通管理處罰條例，行人違規橫越道路雖僅罰新台幣300元，但若導致對方受傷，恐還要負起刑事責任，呼籲民眾別貪快，依法過馬路才能減少意外發生。（編輯：李錫璋）1080526

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