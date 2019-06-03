高市本土登革熱群聚 韓國瑜允動用預備金防疫

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高市三民區鼎金里爆發本土登革熱群聚，高雄市長韓國瑜今天至當地視察防疫狀況，由於登革熱疫情提早報到，衛生局防疫經費不足，局長林立人當場要錢，韓允諾動用市長預備金應急。

韓國瑜下午至高市鼎金里檨仔林公園聽取林立人簡報登革熱疫情現況，隨後視察鼎金里社區環境及噴藥情形。

韓國瑜表示，今年春節過後市府防疫團隊就注意到登革熱疫情，早已啟動防疫工作，雖然今年並非是4年一次流行高峰期，但過往有破萬病例，對市民造成很大威脅，因此市府密集召開防治會議，並加入警察、義警系統共同來防治，透過公部門與里鄰協力，遏止疫情快速擴散蔓延。

他呼籲區公所動員里長、里鄰志工執行社區環境大掃除，將家戶所有容器、水溝、陳年舊宅清除乾淨，市民也應主動消滅孳生源。

韓國瑜又說，目前全市診所通報管道非常暢通，醫療院所也有登革熱快篩鑑別診斷，市府環保及衛生單位將持續進行高風險場域病媒監測工作，全面降低社區病媒蚊密度，防止疫情延燒。

林立人表示，暖冬又逢近來間歇性陣雨，加上今年東南亞登革熱疫情嚴重，讓全市出現多名東南亞外傭境外移入病例，今年登革熱疫情提早報到。

他說，中央每年年初都會撥給衛生局一筆急性傳染病防治經費，但由於約8成已框列防疫人事經費，無法動支，剩下經費不足以應付現行登革熱群聚疫情防疫需求，日前已向市府申請市長第二預備金新台幣4000多萬元，作為購置消毒用藥、防疫設備及人力等經費，希望韓國瑜支持。

韓國瑜當場允諾會儘快動支第二預備金因應這波本土登革熱群聚疫情，並要求市府防疫團隊總動員落實防疫，希望讓這波疫情能早日控制下來。

他又說，登革熱疫情一旦延燒，不僅危害市民健康，也會讓觀光客及投資客卻步，重創高雄形象，不可等閒視之。

高雄市本土登革熱今年累計12例，其中三民區鼎金里10例、鼎西里1例，另1例是2月出現在前鎮區，前鎮區疫情已控制，但三民區疫情方興未艾。全市今年累計境外移入病例25例，其中不乏印尼籍外傭個案。（編輯：陳俊碩）1080603