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貓纜歲修完成 5日恢復營運

最新更新：2019/06/04 16:32

（中央社記者梁珮綺台北4日電）貓纜5月20日起至6月4日暫停營運，進行歲修，台北捷運公司今天表示，歲修順利完成，明天將恢復營運；台北市立動物園從19日起至28日進行整體修繕，暫停對外開放。

北捷下午發布新聞稿表示，貓纜每年依原廠建議，展開年度設備大修及測試，確保系統安全及穩定性，而今年大修及測試16天，共計出動超過900人次。

北捷表示，配合原廠POMA外籍技師，完成檢修項目包含迂迴輪軸承、張緊液壓缸、主馬達、冠狀齒輪馬達、索輪組及車站進出口導引裝置等設備翻修及包含變頻器更換、電器控制程式設定、車站運行軌及塔柱維護上漆等設備更新改善。

北捷指出，年度系統測試包含電氣動態、載重及運轉測試等，歲修期間，貓纜山區遇到4天落雷，無法進行戶外檢修，維修人員立即調整持續進行週轉件備品運送及站內大修工項，順利完成作業。

北捷數據顯示，貓纜去年總運量為211萬餘人次，較106年209萬餘人次增加2萬餘人次，成長約1.1%，且去年系統平均可用度為99.99%，顯示系統運轉穩定，是全世界採用POMA公司纜車系統中表現最佳之一。

另一方面，動物園將於19日至28日暫停對外開放，進行整體修繕，也是30多年來首見。（編輯：李亨山）1080604

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