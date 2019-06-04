視察登革熱疫情 高市衛生局:要赴第一線

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄4日電）高雄市三民區鼎金里有10例登革熱疫情，但市長韓國瑜昨日卻視察鄰近的鼎強里，遭諷「跑錯棚」。但衛生局說明，兩里相鄰不到400公尺，既要看防疫，當然安排到第一線。

三民區自5月29日至6月3日為止已確診11例本土登革熱病例，經疫調發現11例確診個案中，10位住在鼎金里、1位住在鼎西里，經疾病管制署發布檢驗結果血清病毒型別都是第4型登革熱。

衛生局長林立人告訴中央社記者，鼎金、鼎西里在登革熱緊急防治範圍內，防疫工作自5月29日啟動，防疫工作推進到鼎強里。市長既要看防疫工作，當然安排到有第一線人員在防疫里內視察，了解防治範圍內境的樣態。

衛生局疾病管制處表示，11位確診個案中有6位具金獅湖市場的共同活動史。昨天勘查緊急防治現場鼎強里，雖然沒有確診個案，但地理位置緊鄰鼎金里10例確診個案，距離登革熱主個案群聚疫情發生地點400公尺內，是必要的防治範圍。

登革熱確診個案較多的鼎金里長高豐麟表示，三民區「鼎」字開頭的里有7個，鼎金里靠近金獅湖市場，與鼎金里隔鄰的里有鼎強、鼎力和鼎西等3個里。另外，外界傳言金獅湖有登革熱疫情，里民也關心能否到金獅湖運動，高豐麟強調目前金獅湖沒有登革熱疫情。

三民區「鼎」字開頭的有7個里，除了鼎盛里，其他的鼎金、鼎西、鼎強、鼎力、鼎中、鼎泰等6個里都已被劃定為警戒範圍。依這波疫情最後一例發病日為6月2日，該區域將嚴密監控加強防治至7月3日。(編輯:孫承武)1080604