端午連假上哪玩 觀光工廠績優商圈別錯過

（中央社記者廖禹揚台北7日電）一連3天的端午連假不知道該到哪走走？經濟部臉書推出吃喝玩樂賓果室，精選全台績優商圈及國際亮點觀光工廠，推薦民眾大啖粽子之餘，也別忘出門走走。

經濟部臉書共列出25個績優商圈及觀光工廠，其中包括2019績優商圈中網路人氣最高的西門町商圈，以及分別在友善服務類、環境整潔類、魅力特色類獲前3名肯定的12個商圈。

若想享受友善服務，可選擇到以特色木雕聞名的苗栗縣三義水美商圈，或是台北市新北投溫泉商圈、台中市天津路服飾商圈逛逛；在意環境整潔的民眾，則推薦到新北市深坑商圈、苗栗縣桂花巷商圈、台中市美術園道商圈及新竹縣內灣商圈走走。

喜歡在地特色的民眾，則有新北市九份商圈、台北市大稻埕商圈、桃園市魅力金三角商圈、南投縣集集商圈、台南市鹽水商圈、雲林縣北港商圈等多元選擇。

觀光工廠則包括今年度國際亮點觀光工廠郭元益糕餅博物館、卡司．蒂菈樂園及祥儀機器人夢工廠等12個國內知名觀光工廠；其中台灣金屬創意館、白蘭氏健康博物館等觀光工廠也配合端午節推出特別活動，民眾出遊前可上觀光工廠自在遊網站查詢（https://taiwanplace21.org.tw/index.php）。（編輯：鄭雪文）1080607