同性婚姻專法通過後高雄同性婚宴 親友祝福

（中央社記者陳朝福高雄16日電）同性婚姻專法通過後，高雄今天舉辦一場同性婚宴，雙方親友多人到場祝福，兩位新人的媽媽也叮囑要互相照顧，祝幸福美滿。

這場同性婚宴中午在高雄市梓官區梓信里活動中心舉行，新人是李耿弘與陳宗廷，選區長期支持婚姻平權的民進黨籍高雄市議員高閔琳到場獻上祝福。

高閔琳表示，這是5月24日司法院釋字第748號解釋施行法通過後，「高雄第一對同性伴侶婚宴」，他們開心在人生和婚姻平權上獲得國家認同和祝福。

陳宗廷媽媽歐金珠表示，祝福兩人圓滿，但要互相照顧，在鄉下地方被認為是創舉，只要孩子高興就好，現代社會不必要去計較舊習俗。

歐金珠也曾陪同陳宗廷到台北爭取同性婚姻專法立法，只要給孩子幸福就是最好的，親朋好友也都祝福，她也好像多了一個兒子。耿弘是一個很節儉又不錯的孩子。

陳宗廷與李耿弘八年前在網路上相識，陳宗廷說，他是業務員，雖然兩人的個性和興趣不同，但都願溝通和改進，雙方一度在磨合期曾辛苦過，李耿弘已於前年遷進他的戶籍。

李耿弘媽媽王淑美也直誇陳宗廷十分細心，幫她處理很多事，是李耿弘「撿到寶」，他們是很棒的組合，互補性強，雖然曾猶豫了很久，但「遇到了」，祝幸福美滿。李耿弘是長孫，阿嬤也參加婚宴並予以祝福。（編輯：陳俊碩）1080616