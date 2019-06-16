更多編輯台推薦新聞：
一週大事／香港暫緩修例扯台灣 秋行軍蟲襲17縣市
生活

一週大事／香港暫緩修例扯台灣 秋行軍蟲襲17縣市

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金
運動

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海
國際

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
射箭世錦賽 中華女團奪反曲弓隊史首金
訊息平台
首頁 / 生活

同性婚姻專法通過後高雄同性婚宴 親友祝福

最新更新：2019/06/16 16:39

（中央社記者陳朝福高雄16日電）同性婚姻專法通過後，高雄今天舉辦一場同性婚宴，雙方親友多人到場祝福，兩位新人的媽媽也叮囑要互相照顧，祝幸福美滿。

這場同性婚宴中午在高雄市梓官區梓信里活動中心舉行，新人是李耿弘與陳宗廷，選區長期支持婚姻平權的民進黨籍高雄市議員高閔琳到場獻上祝福。

高閔琳表示，這是5月24日司法院釋字第748號解釋施行法通過後，「高雄第一對同性伴侶婚宴」，他們開心在人生和婚姻平權上獲得國家認同和祝福。

陳宗廷媽媽歐金珠表示，祝福兩人圓滿，但要互相照顧，在鄉下地方被認為是創舉，只要孩子高興就好，現代社會不必要去計較舊習俗。

歐金珠也曾陪同陳宗廷到台北爭取同性婚姻專法立法，只要給孩子幸福就是最好的，親朋好友也都祝福，她也好像多了一個兒子。耿弘是一個很節儉又不錯的孩子。

陳宗廷與李耿弘八年前在網路上相識，陳宗廷說，他是業務員，雖然兩人的個性和興趣不同，但都願溝通和改進，雙方一度在磨合期曾辛苦過，李耿弘已於前年遷進他的戶籍。

李耿弘媽媽王淑美也直誇陳宗廷十分細心，幫她處理很多事，是李耿弘「撿到寶」，他們是很棒的組合，互補性強，雖然曾猶豫了很久，但「遇到了」，祝幸福美滿。李耿弘是長孫，阿嬤也參加婚宴並予以祝福。（編輯：陳俊碩）1080616

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報