預立醫療自主 醫師：少子化和低薪化有關

「病人自主權利法」已經實施，台中市澄清醫院從預立醫療自主諮商門診中發現，完成醫療自主的個案中，大部分與少子化和低薪化有關。圖為諮詢情境圖。（澄清醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年6月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）「病人自主權利法」已經實施，台中市澄清醫院今天表示，在預立醫療自主諮商門診中發現，完成醫療自主的個案，大部分與少子化和低薪化有關，父母不想因重大疾病拖垮子女。

澄清醫院家庭醫學科主任張惠雯表示，一對70多歲的夫妻由45歲獨生子陪同到澄清醫院接受預立醫療自主諮商門診，兩夫妻願意放棄施行維持生命治療，怕兒子不捨與不願，一起接受醫師、護理師、社工師、心理師的團隊諮商。

張惠雯指出，這對夫妻認為將來重大疾病後端醫療費用，極可能拖垮兒子，他們願意完成法律程序，為自己生命最後一哩路做主。雖然獨生子含淚勸阻，在老夫妻堅持下，獨生子成為合法見證人，甚至自己也完成預立醫療自主的簽定。

一名50多歲婦人完成乳癌治療已5年，由女兒陪伴見證，張惠雯說，婦人目前算健康，但不保證自己未來不會發生其他嚴重疾病，因為在乳癌治療過程深深體會女兒照顧的辛苦，簽了預立醫療自主，連鼻胃管都不放，好讓自己輕鬆離開，但會珍惜與女兒相聚的每一刻。

另一名60多歲男性個案，妻子是見證人，他不想讓小他20歲的妻子將來辛苦看護，因為當疾病無進步空間的時候，即使醫療進步，對病人也是折磨，他不想受此折磨，更不想讓妻子受折磨。

張惠雯認為，預立醫療自主不是消極行為，反而是積極的生命價值，諮商過程往往會發現簽訂者更珍惜健康和尊重生命，子女也更積極照顧父母的身體，也是一家人最溫馨的生命溝通，這是「病人自主權利法」實施以來顯現的人性倫常積極面向。（編輯：翁翠萍）1080617