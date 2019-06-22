北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療技術再升級

（中央社記者張茗喧台北22日電）北榮年初宣布啟用3大人工智慧門診，縮短影像判讀時程，替患者爭取寶貴治療時間。北榮今天和台灣人工智慧實驗室簽署合作意向書，持續強化醫療影像偵測與判讀。

台北榮民總醫院今天和台灣人工智慧實驗室簽署智慧醫療合作意向書，宣布未來合作發展人工智慧（AI）醫療影像自動偵測與判讀、分析影像與診斷，即時輔助臨床醫師判讀決策。

北榮放射線部主任郭萬祐表示，北榮去年11月14日首次讓人工智慧腦瘤自動判讀系統走出實驗室，應用在臨床環境中，先讓AI學習判讀數百位病例的腦轉移瘤癌及聽神經瘤的磁振造影（MRI），過去得花30分鐘判讀的影像，利用AI只要短短20秒就能完成判讀，今年1月19日首次在門診試用。

郭萬祐指出，以肺癌患者為例，是否有腦部轉移是決定如何治療的重要關鍵，但由於醫療影像判讀耗時費力，患者往往得等上5到7天才能得知是否有腦轉移及腫瘤大小，有了AI系統以後，短短幾秒內就能在MRI影像上自動偵測腫瘤的位置與測量大小，替患者爭取寶貴的治療時間。

郭萬祐說，目前北榮共開設3種人工智慧輔助門診，分別是心臟、骨科與神經內科，未來將持續和台灣AI實驗室合作，透過不同的影像及主題進行探討與研究，盼將AI系統調教得和主治醫師功力一樣好，可望提升醫療品質、降低成本。（編輯：陳惠珍）1080622