男子無預警昏迷查無病因 北榮整合病房救命

34歲的白先生平時身體相當健壯，2年前無預警倒下昏迷，在急診室躺了一天都查不出病因，甚至一度病危，靠著北榮整合病房醫師天天開會，診斷出白先生罹患少見的「災難性抗磷脂症候群」，成功救回一命。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真 108年6月28日

（中央社記者張茗喧台北26日電）34歲的白先生平時身體相當健壯，2年前無預警倒下昏迷，在急診室躺了一天都查不出病因，甚至一度病危，靠著北榮整合病房醫師天天開會，才發現是自體免疫疾病釀禍，成功救回一命。

面對突如其來的身體不適，許多民眾不知該上哪看病，經常往急診跑，但急診室不僅環境吵雜，也可能有傳染病的問題，患者根本無法好好休息，因此多數醫院都不希望患者長時間在急診滯留，一旦病情穩定下來後，大多會轉往各科專科接受進一步治療。

台北榮總「專責主治醫師病房」主任羅力瑋今天表示，按照常理，在急診收治需要住院的患者當中，罹患癌症的會送到腫瘤科病房，心肌梗塞的會送到心臟內科病房，但當病人找不出病因，或是同時罹患肺炎、褥瘡等多種疾病時，醫護人員經常不知道該把病人往哪個專科送，病人恐在急診室一躺就是好幾天。

為此，北榮民國104年8月設立「專責主治醫師病房」，即整合醫學病房，由各科醫師在5到7天內共同釐清病人病因，確定屬於哪一個專科疾病，再轉往專科病房治療。

羅力瑋說，近年曾遇過一名34歲的白先生，平時身體相當健壯，有一天卻突然倒下昏迷，在急診躺了一天都查不出病因，不僅高燒不退，甚至出現大咳血狀況，一度病危，轉往「專責主治醫師病房」後由心臟內科、腸胃科、感染科、免疫風濕科及血液腫瘤科等5名醫師跨科治療，每天針對白先生的病情開會，花了7到10天就診斷出白先生罹患少見的「災難性抗磷脂症候群」。

他強調，若是白先生一開始就轉到單一專科門診或病房，可能得花上2、3個星期才能找出病因。

羅力瑋指出，北榮「專責主治醫師病房」共有36床，每年平均照顧1300人次，幾乎全年滿床，患者以70至90歲、病情複雜的共病症老年人居多；目前國際間都紛紛推行整合病房，包括加拿大、日本、瑞士、西班牙等，美國甚至有多達70%醫院推行整合病房制度。（編輯：張芷瑄）1080626