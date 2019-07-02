高市防治登革熱 首見無人機空中噴藥

高雄登革熱疫情延燒，與國衛院蚊媒中心產學合作的業者2日出動空中無人機進行屋簷天溝積水噴藥作業，協助防疫，地點就選在民族路果菜市場的屋簷天溝，由於果菜市場屋頂是半圓拱型，共有25道天溝，在機具人員防疫困難的情形下，才出動無人機協助空中噴藥。中央社記者董俊志攝 108年7月2日

（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄市登革熱疫情延燒，不僅國軍化學兵協助噴藥消毒，與國衛院蚊媒中心產學合作的業者也協助啟動空中無人機進行屋簷天溝積水的噴藥作業，以克服作業不及積水處的防疫。

三民區衛生所長陳朝東指出，這是一次性的任務，因環境特殊性才獲得協助。

無人直升機高空噴藥地點選在高雄市民族路果菜市場的屋簷天溝，國家衛生研究院及產學合作的經緯航太科技公司人員支援一架無人作業機，於果菜市場屋頂啟動防疫作業。

噴藥作業時因逢間歇大雨，一度停擺，不過防疫單位表示，已事先調高噴灑劑量，仍可維持一定的防疫效果。

高雄市登革熱疫情延燒，2日國衛院蚊媒中心與產學合作的經緯航太科技公司啟動空中無人機，於果菜市場屋頂進行噴藥防疫作業。中央社記者董俊志攝 108年7月2日

三民區是高雄市登革熱病例的重點區，以環金獅湖及周邊市場為主要的疫區，除了鼎金里，安吉里也有兩個確診病例，防疫單位懷疑和果菜市場屋簷天溝積水有關聯，在高空作業不及的積水處，獲得國衛院的協助，促成無人機防疫行動。

陳朝東指出，出動無人機投入防疫行列，是國內首見，以無人機載送的噴灑藥劑陶斯松進行高空防疫，盼能有效改善天溝成為孳生源的問題，以阻絕疫情擴大。

經緯航太工程師溫修賢受訪指出，無人機作業通常會面臨天線、避雷針等障礙物致操作困難，果菜市場大片的屋頂算空曠，作業並無難度，主要因雨擔心機具受潮，不過今天的噴灑作業效果還不錯。

果菜市場屋頂是半圓拱型，共有25道天溝，在機具人員防疫困難的情形下，才出動無人機協助空中噴藥。

高雄市衛生局統計，截至2日，本土型登革熱病例28例，境外移入32例。（編輯：陳俊碩）1080702

高雄登革熱疫情延燒，與國衛院蚊媒中心產學合作的業者2日出動空中無人機進行屋簷天溝積水噴藥作業，協助防疫，地點就選在民族路果菜市場的屋簷天溝，由於果菜市場屋頂是半圓拱型，共有25道天溝，在機具人員防疫困難的情形下，才出動無人機協助空中噴藥。中央社記者董俊志攝 108年7月2日

高雄市登革熱疫情延燒，防疫單位懷疑和果菜市場屋簷天溝積水有關聯，在高空作業不及的積水處，2日獲得國衛院協助，促成無人機防疫行動。中央社記者董俊志攝 108年7月2日