台電推App繳電費集點活動 有機會抽中Gogoro

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）鼓勵帳單無紙化，台電推出集點活動，台電說，至明年4月底前，以台電App或以行動支付繳電費，即可累積點數兌換好禮，或是兌換抽獎券，有機會把Gogoro等大獎帶回家。

為了響應環保，台電鼓勵民眾申請電子帳單，並享有每期電費減少新台幣3元、5元優惠，台電預估，一年可省下超過800萬張帳單，堆疊起來等同2座101大樓高。

台電同時推廣行動應用、提供多元繳費管道，台電e櫃檯App自2017年開放線上信用卡繳電費，去年也首度結合行動支付。

台電指出，至今已與街口支付、LINE Pay一卡通、台灣Pay等9大平台合作，已有超過24萬戶用戶以行動支付繳電費，累積近90萬筆交易次數，繳交逾21億元電費。

為鼓勵更多民眾響應，台電進一步推出「App繳電費 輕鬆賺回饋」集點抽獎活動，台電說，即日起至明年4月30日，只要下載註冊台電e櫃檯、電力即點App，或使用行動支付繳電費、電子帳單不印寄紙本，都可獲得不同點數。

台電提醒，民眾需於8月19日起至活動網站登記（https://tpcuip.taipower.com.tw/rewardpoints/）後，累積點數就可兌換統一超商咖啡、超商抵用券（全家、統一超商、萊爾富）。

台電也推出抽獎活動，台電說，民眾可用點數兌換抽獎券試試手氣，有機會把Gogoro3電動機車、LED電視、Garmin智慧手錶及掃地機器人等大獎帶回家。

台電表示，咖啡、超商抵用券將於9月起開放兌換，而首波抽獎將於9月5日舉行，詳情可參考活動網站，歡迎民眾踴躍參與。（編輯：張均懋）1080706