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台南市本土登革熱新增第5例 開山里加強防治

最新更新：2019/07/07 12:36
台南市本土登革熱病例6日增為5例，其中3人住在中西區開山里。市府已完成新增個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，7日持續加強開山里戶內外化學防治及環境消毒作業。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月7日
台南市本土登革熱病例6日增為5例，其中3人住在中西區開山里。市府已完成新增個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，7日持續加強開山里戶內外化學防治及環境消毒作業。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市本土登革熱病例於昨晚增加為5例，其中3人住在中西區開山里。市府今天繼續對開山里加強擴大戶內外化學防治及環境消毒作業。

台南市登革熱防治中心指出，昨天接獲通報中西區開山里的疑似本土登革熱病例，於昨晚確診為第2型。截至今天，台南市確診登革熱本土病例數為5例，境外移入病例數為21例。

台南市登革熱防治中心指出，新增第5例本土登革熱病例為78歲婦女，無慢性病史及出國旅遊史，主要活動範圍於中西區開山里住家、及至東菜市場買菜。

台南市登革熱防治中心指出，市府已完成新增個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除。上午於開山里加強擴大戶內外化學防治作業，戶內執行約250戶。下午預計執行小南城隍廟附近150戶的戶內外化學防治作業，希望民眾配合清除積水容器。（編輯：方沛清）1080707

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