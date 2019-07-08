有線電視暫緩分組付費 鄭自隆：應回歸市場機制

（中央社記者吳柏緯台北8日電）原定2020年上路的有線電視分組付費確定暫緩一年實施，引起各界譁然。不過有學者認為，台灣的影視服務已有多元選擇，不須再以分組付費制度限制有線電視。

研議超過10年的有線電視分組付費制度，上路時間確定再度延期，對此政治大學傳播學院教授鄭自隆表示，分組付費制度並不適合台灣的市場，而且現今台灣的影視服務不只有線電視單一選擇，國家通訊傳播委員會（NCC）不須執意推動此一制度，應回歸市場機制。

鄭自隆分析，目前台灣的有線電視費率採行「吃到飽」的模式，是過去20多年的發展所奠定的穩定模式，NCC作為主管機關，不需要過度干涉，「事實上，確實有些民眾喜歡這樣的付費模式。」他提醒，分組付費制度不但可能影響系統業者與頻道業者，同時民眾要得到較好的服務，成本也會大幅上升，例如「單頻單買」的制度，可能使得較受歡迎的頻道，價格被拉的過高。

鄭自隆進一步指出，台灣有線電視的用戶數逐年下降是不爭的事實，而使用網路影視服務的族群也不斷成長。現在除了有線電視外，目前台灣的市場上還有像是Youtube這類的影音平台，不少有線電視的頻道都可以在上面直接收看。此外，不少線上影音服務（OTT）所提供的原創與自製內容，對於消費者來說也是不同的選擇。

「如果民眾已經不需要有線電視，那麼市場機制就會逐步將這個服務淘汰。」鄭自隆認為，目前台灣的影視服務市場已經屬於多元競爭，在這樣的前提之下，NCC不宜對特定一種服務做過多的管制。他也呼籲NCC應藉此機會懸崖勒馬，重新思考有線電視的相關政策。（編輯：楊凱翔）1080708