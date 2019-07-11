農委會評鑑休閒農業區 台東拿下3個獎

（中央社記者盧太城台東縣11日電）經農委會評鑑結果，台東縣關山鎮親水休閒農業區獲得績優獎，另外池上鄉休閒農業區、初鹿休閒農業區則獲得茁壯獎。

台東縣政府農業處表示，台東縣境內有池上米鄉休閒農業區、關山鎮親水休閒農業區、卑南初鹿休閒農業區、高頂山休閒農業區、太麻里金針山休閒農業區及大武山豬窟休閒農業區6大休閒農業區。

農委會今年評鑑，關山鎮農會輔導的關山鎮親水休閒農業區獲得模範獎（績優獎）的殊榮，池上鄉農會輔導的池上米鄉休閒農業區、台東地區農會輔導的卑南初鹿休閒農業區則獲得茁壯獎，農業處同時榮獲績優縣市輔導獎。

農業處表示，台東具有優越的地理環境及多樣人文特色，池上米鄉、關山親水休閒農業區結合在地文化特色，發展米及食農大地體驗為主，初鹿休閒農業區也推動梅子、茶葉、枇杷等多元DIY活動，重點是，這些休閒農業區不斷有青年農民及農家子弟回鄉，為傳統農業提出許多創意想法及作法，其成績才能超越上一屆。

農業處表示，農委會的休閒農業區評鑑今年第2屆，休閒農業區對於提升農業六級化有顯著的貢獻，台東在全國93個休閒農業區中，具有獨特風貌，歡迎大家到台東。（編輯：陳俊碩）1080711