慈科大設失智服務據點 服務設備媲美養生村

慈濟科技大學3月起校內設置「瑞智憶學苑」，為全台第一間設立在大專院校的失智社區服務據點，學苑安排活化大腦的認知課程、伸展身體的運動課程，還設計芳香療法、音樂療法、機器寵物療法、園藝療法等非藥物性療法，豐富失智長輩的生活。（慈科大提供）中央社記者李先鳳傳真 108年7月15日

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）慈濟科技大學今年3月起校內設置「瑞智憶學苑」，為全台第一間設立在大專院校的失智社區服務據點，由護理系學生照護實習，服務和設備不輸高級養生村。

慈濟科技大學長期照護研究所長宋惠娟表示，「瑞智憶學苑」是花蓮縣衛生局核定的失智社區服務據點，開放時間比照學生上課時段，失智長者和家屬完全免費。

目前共有認知功能退化的長輩9人受到照顧，平均年齡83歲，最年長92歲、最年輕63歲。他們有個人專屬的聯絡簿，每天記錄阿公阿嬤的精神、情緒、進食和服藥狀況，也會觀察老人家的活動參與意願、配合程度和社交情形，讓家屬放心。

宋惠娟說，花蓮縣目前預估有4000多人失智，僅1000多人確診。衛生局全縣設立27個失智社區服務據點，慈濟科技大學申請了3個，分別是校內的瑞智憶學苑、吉安鄉福興村的長壽俱樂部，及秀林鄉佳民部落的睿智照顧學堂。

學苑安排活化大腦的認知課程、伸展身體的運動課程，還設計芳香療法、音樂療法、機器寵物療法、園藝療法等非藥物性療法，豐富失智長輩的生活。

家屬楊小丹表示，今年4月送92歲的媽媽到瑞智憶學苑，之前都是自己和姐姐24小時全天照顧。因為媽媽個性較內向害羞，發現慈濟科大的老師和學生照顧很用心，讓媽媽越來越有安全感。曾經有一天下午5時下課來接媽媽，媽媽竟抱怨「怎麼這麼早就來接？」如今媽媽自理能力比以往好，也不用全天候陪伴，自己也能外出辦事或休息，幫了很大忙。（編輯：林沂鋒）1080715