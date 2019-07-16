國合會複製台灣經驗 助聖文森等車便利又安全

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）總統蔡英文出訪友邦今天將抵達第3站聖文森，視察國合會在當地推動的合作計畫。其中，「智慧公車管理及監控系統計畫」透過引進台灣技術與設備，提升當地的公車服務與改善治安。

蔡總統11日展開自由民主永續之旅，訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海友邦；將於今、明兩天訪問聖文森。

國合會駐聖文森技術團計畫經理傅建惟日前接受中央社記者越洋電訪時表示，總統預定今天將參觀台灣合作計畫成果展，了解技術團在當地推動華語文教育計畫、香蕉復育計畫、智慧公車管理及監控系統計畫、糖尿病防治能力建構計畫的成果。

近年來國合會在聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞，三聖友邦推動的計畫以資通訊領域為重點。其中，聖文森智慧公車管理及監控系統計畫是國合會在當地推動的計畫之一，目標是打造聖文森版的「台北等公車」APP，提升公車服務。

傅建惟表示，這項計畫以當地人民的需求為出發點，希望讓搭公車更方便，等公車的時候更安全。2016年起派駐聖文森的他說，有一次他晚上回家的時候發現，「怎麼在很昏暗的地方，還有人在等公車？」這一等，可能就是一兩個小時。

那是在首都金石城（Kingstown）的狀況，他說，若是在更偏遠的地方，可能一天只有2、3班公車，要是錯過公車，很可能就要隔天才能進城了。還有民眾曾在等公車的時候，遭到搶劫。

他表示，若能引進台灣的作法，協助聖文森建立智慧公車及監控系統，不僅能提升民眾搭乘公車的便利性，透過監控系統連結到警察系統，也有助確保民眾安全。

聖文森智慧公車管理及監控系統計畫為期3年，執行期間從2019年1月到2022年1月。傅建惟說，這項計畫由技術團與聖國財政、經濟規劃、永續發展和科技部，資訊科技服務處及皇家警察署共同合作推動。

他指出，這項計畫將引進台灣廠商的產品，與台灣的科技公司合作建置系統，同時，帶領並訓練聖國政府單位人員，共同完成系統建置。

他說，目前已完成所有的規劃與設計，接下來的重點是進行安裝監視器與系統開發的工作。等從台灣採購的設備運到聖國後，預計11月開始在公車站安裝監視器。

明年初開始，將啟動建置智慧公車的部分。依規劃，將在聖國大型的公車站設置LED公車顯示站牌，提供公車抵達的資訊，甚至是防颱等天氣資訊；另外，也會開發類似「台北等公車」的APP，提供公車行駛路線與抵達時間等資訊。

他笑說，當地流行一句話「可以不吃飯、不繳電費，但千萬不能不繳網路費」，顯示聖國民眾對使用網路的重視，他預期，APP的使用不會是問題。

不過，傅建惟表示，智慧公車的概念對聖國大部分的民眾、公車經營者來說，仍屬於比較新的概念，未來仍有許多溝通、宣導工作需要做。他認為，需要透過不斷溝通，舉台灣的實例、展現成品，讓當地民眾了解與接受，他有信心，「講10次不行，講20次就可以了」。（編輯：楊凱翔）1080716