第二型登革熱再現 前鎮區6旬男性發病

（中央社記者程啟峰、陳偉婷高雄21日電）繼高雄市三民區昨天出現入夏以來首例本土登革病毒第二型個案，今天前鎮區西山里再添一例，由於目前病例以登革病毒第四型居多，面對不同型別警訊，防疫團隊高度戒慎。

高市衛生局指出，新增個案為高雄市今年第44例本土登革熱確診個案，是居住在前鎮區西山里的60多歲退休男性，7月18日因發燒、肌肉痠痛及頭痛就醫，20日經由診所通報，快篩檢驗陽性後住院治療，今天被疾病管制署確診為第二型登革熱。

衛生局表示，個案近期無出國旅遊史，活動地以住住家為主，平日上午會去前鎮區復興國小操場運動及市立圖書館總館活動，傍晚會去台鋁社區公園散步，同住接觸者一人無疑似症狀。

衛生局表示，依個案發病日及活動史初步研判，個案於居住地周邊社區感染可能性較高，將進一步擴大疫情調查，釐清感染源。目前已完成個案居住地孳生源檢查作業及接觸者採檢，與區級指揮中心加強動員疫情警戒範圍內高風險場域及列管點進行孳生源巡檢作業、噴藥滅蚊及懸掛高效能捕蚊燈等防疫工作。

疾管署副署長莊人祥受訪表示，此例與現今高雄三民區登革熱流行型別不同，後續將請實驗室協助進行基因定序，並進一步擴大疫情調查以釐清可能的感染源。

高雄市今年累計本土登革熱確診病例44例，其中三民區37例、前鎮區、左營區各2例，鳳山區、鼓山區、路竹區各1例在，另有36例境外移入病例。（編輯：黃世雅）1080721