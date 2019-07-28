紅樹林茂盛反致陸化 疏伐防洪兼具生態多樣性

經濟部水利署第十河川局規劃辦理淡水河紅樹林資源與防洪安全知識教育推廣規劃，希望透過親自參與，讓民眾了解紅樹林疏伐對生態多樣性及防洪工作的重要性。圖為民眾參與紅樹林觀察活動。（景澤創意提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年7月28日

（中央社記者廖禹揚台北28日電）政府推行濕地保育工作已久，紅樹林生態保育觀念也深植人心，不過，研究發現，茂盛生長的紅樹林導致溼地陸域化，反而不利生態多樣性及防洪，經濟部水利署正研擬疏伐計畫。

淡水紅樹林是典型河口生態系，為數眾多的螃蟹、魚蝦及水鳥伴隨著少見的胎生植物水筆仔，構成樣態豐富的生態系，過去因非法占用、傾倒垃圾等原因遭受破壞，隨著環保意識抬頭，政府將其列為自然保留區，紅樹林保育的觀念也藉由教育普及。

如今，紅樹林已成為淡水知名景致，不過，根據研究顯示，淡水河口紅樹林擴張至一定程度後，反而降低植群多樣性，水鳥可利用棲地多樣性也因此降低；而紅樹林形成周遭陸域化、河床淤砂及其攔水功能，也導致河道縮減及水位提高，使洪災風險增加。

長期投入社區營造工作的景澤創意執行長吳思儒指出，植物會阻攔水流及泥沙，紅樹林茂盛生長則會加速陸域增加，使河道變窄，而不會走進林內、僅在溼地活動的鷸鴴科也會因此變少，影響候鳥遷徙停留狀況。

根據先前在社子島紅樹林疏伐實驗區進行的研究，經疏伐復育棲地後，當地鳥類總數增加3倍，鷸鴴科則成長約6倍。

「有些人可能會覺得你為什麼不讓他自然長就好」，吳思儒說，河川景觀在自然狀態下本就會變動，但為防洪等功能增設堤防、水庫，就可能改變生態系統，若無法恢復，就必須找出其他方式修正。

因此，經濟部水利署第十河川局規劃辦理淡水河紅樹林資源與防洪安全知識教育推廣規劃，第十河川局局長曾鈞敏說，希望先讓民眾了解疏伐的重要性，可能先與NGO合作，拔除對生態擾動較小的水筆仔幼株，是否開放一般民眾參與則待評估。

十河局目前規劃今年9、10月左右在淡水河畔公園推動相關工作，淡水河畔公園具有豐富紅樹林帶，目前為非紅樹林保護區，且尚未施行疏伐處理。

吳思儒說，透過環境教育推廣活動，除讓民眾了解其必要性，若鄰近社區居民認同，可依照後續建立的操作手冊成為志工，若能以志工固定每月拔除的方式進行，與以工程移除的方式相比，對生態維持也較好。（編輯：林孟汝）1080728