亞泥礦權展延遭撤銷 環團籲經濟部放棄上訴

（中央社記者王揚宇台北5日電）台北高等行政法院日前撤銷經濟部先前准予亞泥展延20年的礦權，全案可上訴。多個環保團體今天於立法院召開記者會，呼籲經濟部放棄亞泥展延案的上訴，展現政府對於原住民族保障的決心。

亞泥新城山礦場周遭居民不滿經濟部核准亞泥礦權展延20年，提出訴願遭駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院7月11日判決撤銷訴願決定及原處分，全案可上訴。

「反亞泥，還我傳統領域自救會」、台灣蠻野心足生態協會、台灣環保聯盟等團體今天於立法院召開記者會，共同呼籲經濟部放棄上訴。

亞泥案律師團成員、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，希望經濟部接受北高行的判決結果，不要上訴，展現政府對於落實憲法、原住民族基本法及相關國際公約，對原住民族保障的決心；另外，亞泥也應提出關礦計畫，並說明未來將如何恢復環境、透過礦場的轉型再利用維繫社區經濟。

「反亞泥，還我傳統領域自救會」會長田明正則說，肯定蔡政府面對亞泥案長年的不公不義，呼籲經濟部面對原基法，不要提出上訴，也逐步檢視亞泥案中種種程序上的瑕疵，在部落尚未進行法律所賦予的諮商同意權利之前，不得再核准亞泥展限。

此外，亞泥花蓮廠企業工會理事長黃士銘和50多名工會人員於7月29日召開記者會，指法官無視現行礦業法規定以及行政院民國105年11月7日跨部會會議決議，曲解法律，做出違誤判決，儘管亞泥並非行政訴訟案被告，但因權益大受影響，已正式委託律師於當天向台北高等行政法院遞狀聲請上訴。（編輯：張均懋）1080805