31天無本土登革熱病例 台南3里解除監測

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府登革熱防治中心今天宣布，中西區開山里、東區大同里、東門里連續31天無新增本土登革熱病例，今天正式解除社區監測；另有8個里可望於明天起陸續解除。

台南市政府登革熱防治中心上午發布新聞指出，開山里因傳出登革熱疫情一夕爆紅。在公、私協力防治下，經過一個月無新增病例，終於解除社區監測。民眾可利用暑假放心漫遊開山里，早餐吃肉燥飯、魚肚湯及粽子；午餐可嚐嚐炒鱔魚麵，餐後還有不吃會後悔的古早味冰棒當甜點。

台南市登革熱防治中心表示，除了今天解除監測的3個里之外，南區大恩里可望於明天零時解除；之後安南區理想里、左鎮區榮和里、新化區知義里、東區崇德里、忠孝里及崇明里、南區興農里等里，也可陸續解除社區監測。

台南市登革熱防治中心指出，今年台南市本土登革熱病例至今累計16例，境外移入有26例。因近期午後仍常有瞬間大雨，呼籲民眾持續整理巡視家園，清除積水；且勿隨意丟棄保特瓶、飲料杯等易積水容器，避免病媒蚊孳生。（編輯：翁翠萍）1080806