滷肉飯節結合觀光 拚助業者營業額成長2成

台灣滷肉飯節前2年協助參與業者營業額分別提升14%及15%，經濟部商業司副司長陳秘順（右2）6日出席記者會表示，今年目標成長率上看2成。中央社記者廖禹揚攝 108年8月6日

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部連續第3年辦理台灣滷肉飯節，今年不只有評審精選的10大特色滷肉飯，也結合觀光活動，要帶觀光客吃遍全台，目標協助滷肉飯業者營業額成長2成。

經濟部商業司自2017年開辦台灣滷肉飯節，通過評選業者從78家成長至今年142家，商業司副司長陳秘順出席今天滷肉飯節記者會時表示，2017年與2018年參與業者營業額分別提升14%及15%，今年希望能再突破，目標上看兩成。

今年以蚵仔滷肉蓋飯獲選「十全十美」10大特色滷肉飯的阿義滷肉飯第3代經營人傅柏瀚表示，去年參與滷肉飯節後，全年業績大約較往年成長2、3成，之後也希望能繼續參與，並配合活動持續開發創新口味的滷肉飯。

今年的10大特色滷肉飯包括炙燒起司明太子滷肉飯、皮蛋肉醬飯、蚵仔滷肉蓋飯、和牛滷肉飯、乾坤燒蹄肉燥飯、曼波魚滷肉飯、紅藜滷肉飯、鬼頭刀魚干滷肉飯、臭八寶醬拌飯及太陽蛋滷肉飯。

繼去年赴日參展，滷肉飯節今年與國內旅遊結合，搭配交通部觀光局「小鎮漫遊年」，除在9月「花東山海自行車挑戰賽」及10月「台北溫泉季」展開系列活動，也選定九份、屏東東港、台東成功、彰化鹿港等4個鄉鎮在地業者，推動雙語化服務，希望帶動國際旅客在台更深入觀光。

此外，商業司13、14日將在台北車站舉辦「國飯大會師」，邀集全台50家滷肉飯店家大比拚，並結合觀光推出適合自由行旅客的「國飯套餐」，以及適合接待國際團客的「國飯宴」，由台北晶華酒店、福容大飯店等飯店業者推出特製饗宴。（編輯：楊玫寧）1080806