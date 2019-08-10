紙杯紙盒變身環保連鎖磚 蔡昇倫獲專利

菲律賓籍發明家蔡昇倫研發「淨斯福慧環保連鎖磚」，是使用紙盒、紙杯內的「防水塑膠膜」製作而成，將塑膠廢棄物變身實用的環保透氣磚塊，耐用度、韌性不輸水泥磚，8日取得專利。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 108年8月10日

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）紙盒、紙杯可以回收，但外緣有一層防水塑膠膜，是無法回收的垃圾；菲律賓籍發明家蔡昇倫，將塑膠膜加工製成「環保連鎖磚」，耐重性不輸水泥，8日獲得專利。

菲律賓華僑蔡昇倫原本是年薪百萬的建築師，11年前決定放棄優渥生活，來到花蓮慈濟服務，參與建築空間規劃，近年來致力於研發環保產品，擔任研發工作。

蔡昇倫接受中央社記者訪問指出，紙杯、餐盒屬於紙容器，回收進入紙工廠再製時，外緣不能利用的防水塑膠膜必須去除，成為塑膠垃圾。他估算紙工廠一天清出200噸這類垃圾，要如何再利用，也是證嚴法師交給他的功課。

蔡昇倫想起20年前慈濟協助921災區興建52所學校，當時上人指示，地磚要選用讓大地可以呼吸的水泥連鎖磚，他突發奇想，「防水塑膠膜有沒有可能做成環保連鎖磚？」

他花了2年研究，將塑膠防水膜加工後，發現耐用度、韌性驚人，製作成邊長20公分、寬8公分的連鎖磚，兩兩扣合，緊密度很高，經測試承重可達40公噸，踩久了也不會翹起來，而且更耐摔。

蔡昇倫將磚塊命名為「淨斯福慧環保連鎖磚」，8日取得專利。每塊連鎖磚可用掉1.7公斤塑膠垃圾，不只紙容器的塑膠膜，連糖果袋、包裝紙等塑膠廢棄物，也能再製成環保磚。

花蓮慈濟醫院3樓的空中花園，地面就是用3301塊環保連鎖磚鋪成，未來計劃要替52間援建校舍換上新的連鎖磚地板。

蔡昇倫說，現在產品雖然能夠透過機器量產，但生產流程複雜，成本也較水泥磚高出許多，現階段目標是持續找出其他可以簡化流程的素材，壓低生產成本，不只用在慈濟的建築物使用，更要普及為大眾都能購買的產品。(編輯:孫承武)1080810

淨斯人間研發長蔡昇倫（右）致贈「淨斯福慧環保連鎖磚」給花蓮慈濟醫院，由院長林欣榮（左）代表接受。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 108年8月10日