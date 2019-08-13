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高市中元節食安查驗 4件蔬果農藥殘留不符規定

最新更新：2019/08/13 20:11
高雄市衛生局13日指出，因應中元節進行食品安全查驗，在超市、賣場及餐飲業抽驗98件，有4件蔬果農藥殘留不符規定，其中2件為黃秋葵。（高雄市衛生局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月13日
高雄市衛生局13日指出，因應中元節進行食品安全查驗，在超市、賣場及餐飲業抽驗98件，有4件蔬果農藥殘留不符規定，其中2件為黃秋葵。（高雄市衛生局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市衛生局今天指出，因應中元節進行食品安全查驗，在超市、賣場及餐飲業抽驗98件，其中4件蔬果農藥殘留不符規定，已責成違規同批產品下架，並依法查辦。

高市衛生局今天發布新聞稿表示，抽驗應節及祭祀食品含蔬果37件、烘焙製品17件、休閒即食食品15件、素食製品14件、肉類加工品6件、豆製品5件、水產加工製品4件；在抽驗98件產品中，檢驗結果有4件蔬果農藥殘留與規定不符。

衛生局指出，不符規定的黃秋葵農藥殘留，其中一件含有不得檢出的布芬淨，一件含有超標的氟尼胺；百香果也有農藥殘留超標。不符農藥殘留容許量標準者，可依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，對於不合格產品可依法沒入銷毀。

衛生局表示，食品業者若未保存產品原材料、半成品等來源相關文件，依法未改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

降低農產品農藥殘留的風險，衛生局建議盡量選購當季蔬果、有溯源標章的產品，食用前以流動水沖洗後再分切，減少殘留農藥攝取量。（編輯：戴光育）1080813

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