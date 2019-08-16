中年男懶得動餐後打瞌睡 男性更年期惹禍

（中央社記者張榮祥台南16日電）43歲陳姓男子餐後打瞌睡、不想運動，只想在家休息，體重不斷上升，被太太押到醫院，經醫師確診是睪固酮低下，出現的男性更年期。

奇美醫學中心泌尿科醫師謝昆霖今天指出，陳男有糖尿病、高血壓，定期服用藥物，去年出現肥胖、餐後打瞌睡、懶得動症狀，工作表現愈來愈差，一直以為是工作壓力造成，還因就醫問題大動肝火，和太太吵架。

陳男就醫抽血檢查後，確認睪固酮數值低下，醫師給予荷爾蒙補充，也鼓勵陳男減肥、運動及改變生活型態，才讓症狀逐漸改善。

謝昆霖表示，睪固酮大多源自於睪丸，在男性生理和心理運作占有關鍵角色，同時受腦部腦下垂體分泌的性腺激素調控，當睪丸或腦下垂體異常時，就可能造成睪固酮低下，使男性睪丸縮小、勃起功能障礙或不孕。

睪固酮低下多發生在中年男子，肇因於睪固酮濃度因年紀而有差別。平均來說，睪固酮在30多歲達到高峰，40歲後以每年1%至2%的速度下降；若睪固酮維持在正常範圍，可穩定身心調控，如降到標準值以下，就會產生「男性更年期」。

謝昆霖說，男性更年期不像女性更年期發生在停經後，男性更年期是緩慢且漸進式的變化，不痛不癢，容易被忽視，卻會影響男性的健康。

研究證實，睪固酮過低和代謝症候群有極大關係，包括血壓、血糖控制不好、血油太高、腰圍過大等，還會影響骨質疏鬆、心血管等疾病。

另外，肥胖是造成睪固酮低下的危險因子；肥胖飲食會造成腸道內膜損傷，伴隨心臟功能降低，體重過重，減少運動量及強度，造成睪固酮降低，將男性健康帶向不歸路。（編輯：黃世雅）1080816