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從畫作走進失智者內心世界 民團替長輩辦展覽

最新更新：2019/08/17 15:13

（中央社記者張茗喧台北17日電）失智症患者受疾病影響，常陷入不好的回憶中，天主教失智老人基金會帶領長輩透過畫畫等創作找回美好記憶，並且舉辦展覽，讓社會大眾也能走進失智者的內心世界。

天主教失智老人基金會今天舉辦「勿．忘．我 長者藝術團體創作展」開幕茶會暨記者會，展出25名長者的藝術作品。

天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑受訪時表示，基金會服務的失智長者年齡遍及70至90歲，每個人患有程度不等的失智症，由於疾病因素，長輩經常陷入過去不好的回憶，希望透過藝術創作喚起他們人生當中的美好回憶。

天主教失智老人基金會音樂治療師董懿萱說，多數長輩在過去的人生中，很少有機會接觸到藝術，一開始面對不熟悉的媒材也會顯得驚慌失措，但在藝術家指導下，長輩們漸漸學習以各種媒材創作，不僅利用作品連結他們的生命經驗，也讓長輩更穩定、心情更愉悅。

年輕時曾是公司高階主管的張阿公，由於重度失智，過去不愛說話，也不愛和他人互動，總是沉浸在自己的世界裡，一開始參與創作總是不願投入，在藝術家耐心引導下，幾次課程後他竟開始主動找其他長輩一起創作，變得愈來愈有歸屬感。

董懿萱回憶，有一次藝術家帶領長輩畫自畫像，多數失智長輩畫出來的五官總是擠在一起，但張阿公卻發揮年輕時的理工專業，在鏡子前仔細量測五官比例，畫出相對近似真人的自畫像。

另有一名李伯伯，平時相當樂於和他人互動，但在自畫像創作中卻只畫出一顆頭，並表示這顆頭代表台灣，旁邊全是汪洋大海。董懿萱說，平時看似樂觀、健談的李伯伯，可能透過這項畫作反映出罹患失智症後，難以表達內心想法的孤獨感。

董懿萱強調，很多失智長輩雖然漸漸忘了自己是誰、難以表達想說的話，但在創作當下，仍然可以在作品中傳達自己的人生故事，也希望透過這次展覽，讓外界看見失智者的內心世界。

「勿．忘．我 長者藝術團體創作展」即日起至9月8日在剝皮寮歷史街區展出，盼民眾更了解失智症，並一同了解每名失智者的人生故事。（編輯：張芷瑄）1080817

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