志工赴緬甸染屈公病 高市境外移入第6例

（中央社記者程啟峰高雄21日電）高雄市出現今年第6例屈公病境外移入病例，一名女個案赴緬甸從事志工服務，18日返國發燒，隔天被確診為屈公病。高市登革熱與屈公病的境外病例紛創新高，市府正加強防疫。

高市衛生局指出，這名個案為50多歲女性，住旗山區永和里，工作地於六龜區義寶里，疫調發現個案8月8日至18日至緬甸從事國際志工服務，同行者6人無疑似症狀，但她18日出現發燒、骨頭痛症狀，18日入境高雄國際機場，因發燒經機場檢疫站抽血、檢驗登革熱快篩結果為陰性，不過，個案血液檢體經疾病管制署實驗室檢驗結果19日確診為屈公病。

衛生局表示，屈公病傳播媒介及模式與登革熱類似，主要是透過帶有病毒的埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，主要的症狀是突然發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀約持續3至7天。

衛生局表示，8月19日同時出現高市今年第49例境外移入登革熱確診病例，個案為居住楠梓區惠民里的50多歲男性，5月30至8月13日至越南洽公，返國後8月13日至16日前往美濃區祿興里老家，16日出現發燒、頭痛症狀，隔天至醫院就醫並抽血檢驗登革熱快篩結果陽性，經疾管署實驗室檢驗確診為登革熱第二型。

衛生局指出，全市今年屈公病及登革熱境外移入病例數都為歷年同期最高；截至目前，49例登革熱境外確診病例為去年同期2倍，而全市本土登革熱累計51例，分布於9個行政區22里，不過17個里已解除疫情警報。

因應高雄連日豪雨後易孳生病媒蚊，又逢開學在即，返鄉探親、旅遊民眾陸續回國，衛生局除持績加強各項防疫措施，並呼籲市民返國兩週內提高警覺，若有不適症狀應就醫，並告知旅遊或活動史，配合防疫。（編輯：謝雅竹）1080821