淡海輕軌尖峰時段運量漲3成 9月起縮短班距

新北捷運公司表示，規畫自9月1日起調整淡海輕軌時刻表，紅樹林站下午3時起至晚間8時，班距將縮短為12分鐘，讓民眾上下班搭乘更方便。（新北捷運公司提供）中央社記者葉臻傳真 108年8月28日

（中央社記者葉臻新北28日電）新北捷運公司規劃自9月1日起調整淡海輕軌時刻表，紅樹林站下午3時起至晚間8時，班距將縮短為12分鐘，藉由縮短下班通勤時段列車班距，讓民眾搭乘更便利。

新北捷運公司表示，自從今年7月1日第10列車投入營運、紅樹林站連通道開通以來，上下班尖峰時段旅運量提升達30%，其中公共運輸定期票使用率更提升高達40%，顯見民眾通勤習慣改變。

新北捷運公司為讓民眾上下班搭乘更方便，9月起將配合新進司機員完成訓練，一同投入本次時刻表調整勤務，縮短下班尖峰時段班距。

新北捷運公司也在紅樹林站轉乘連通道前方，新設置了一部列車發車倒數計時看板，讓旅客知道淡海輕軌列車發車時間，減少趕車、奔跑的危險性。

新北捷運公司表示，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站均需主動刷卡，捷運公司於輕軌列車上將會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。（編輯：李錫璋）1080828