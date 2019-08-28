NCC出手調處 防9月有線電視斷訊潮

（中央社記者吳柏緯台北28日電）9月的有線電視斷訊潮可望有轉圜的餘地。NCC表示頻道代理商大享與全國、北都間的爭議已經進入調處程序，NCC於今天對大享發出公文，要求在調處期間不得任意斷訊。

頻道代理商大享於7月31日對全國、北都兩家有線電視業者發出下架通知，該通知內容提及，由於和兩家有線電視業者間的授權金問題遲遲無法解決，因此決定從9月1日起，下架其代理的東森及緯來家族的13個頻道，以及富邦旗下的MOMOTV台，總共14個頻道。

隨著9月1日的期限即將到來，兩家有線電視業者也向國家通訊傳播委員會（NCC）提出了調處申請，避免斷訊情形發生。

NCC平台事業管理處處長王德威接受中央社採訪時證實，已經收到有線電視業者的調處申請，並在今天將相關調處公文送達大享與幾家頻道業者手中，要求業者在調處期間不得任意斷訊。

今天同時傳出，已有頻道業者自行利用跑馬燈告知收視戶，將於9月1日下架的消息。王德威說明，可能是業者還未收到公文，因此才有此舉，站在NCC的立場是希望雙方能夠透過調處，弭平爭議。不過由於公文才剛發出去，目前還不確定調處時間會花多久。

如果在調處期間，頻道業者擅自斷訊，NCC簡任視察陳書銘表示將依「衛星廣播電視法」規定送委員會討論，不過裁處內容仍須依個案認定。

根據NCC第2季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶、全國的收視戶數為8萬1046戶，因此初步估計，若真的發生斷訊，將有13萬3062戶受到影響。（編輯：楊凱翔）1080828