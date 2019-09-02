五月天MV團隊操刀 台版天空之城宣傳片上線

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）台電將在中秋夜點亮十三層遺址，由文總與五月天MV御用團隊操刀的宣傳片今天正式上線。台電說，影片運用奇幻、電影手法，呈現神秘壯觀的景色，先讓民眾一睹風采。

台電將在9月13日中秋夜，攜手國際照明大師與藝術家點亮位於新北瑞芳的十三層遺址，以不同亮度的琥珀色柔和燈光，在晚間6時至9時點亮台版天空之城，讓行經金瓜石的民眾，感受昔日十三層的黃金歷史風貌，現場還有優人神鼓演出，供民眾免費欣賞。

台電透過新聞稿表示，今天正式公布宣傳影片，特別的是，宣傳片由中華文化總會，及製作五月天、A-Lin等藝人MV的團隊共同操刀，運用奇幻、電影感的手法氛圍，結合空拍、投影與動畫製作技術，呈現十三層遺址點亮後既神秘又壯觀的優美景色。

台電說明，活動首次與文總合作，首波主視覺海報在8月釋出，結合金瓜石山脈地形與十三層遺址特色，以黑金低調反差色系搭配，呈現夜晚點亮的十三層遺址，倒映在陰陽海面波光粼粼的效果。海報一出，立刻引起網友討論。

台電指出，因應活動，水湳洞停車場中秋節當天不開放停車，周邊道路下午5時至9時30分將進行交通管制，建議民眾可多利用大眾運輸工具。另外，也可搭台鐵至瑞芳火車站或自行開車走台62線至海科館轉乘免費接駁車。

詳細活動與交通接駁資訊可參考台電網站外，即使當天無法到現場，民眾也可透過「17直播」App同步感受現場氛圍。（編輯：林孟汝）1080902