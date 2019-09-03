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讓康復之友更有自信 精障者運動會助破污名

最新更新：2019/09/03 11:53

（中央社記者陳偉婷台北3日電）破除精障者污名，衛福部將舉辦鳳凰盃運動會。心口司長諶立中今天說，精障者跟一般人一樣，能自由運動、揮灑熱血，透過運動會有機會和社區共融，了解精神病人不可怕。

全國精神康復之友第28屆鳳凰盃運動會將在5日舉辦，估計全國超過1200名康復病友參賽，比賽項目參照國際標準，涵蓋跑、跳、擲元素，有籃球、桌球、短跑、跳遠、飛盤等，展現康復之友復健成果。

今年主辦的八里療養院職能治療科主任張自強上午在記者會表示，精神康復之友可能因長期用藥的關係，容易有疲倦、負面等副作用，透過運動可協助他們重拾精神，且競賽成果也培養自信，讓他們獲得肯定。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中表示，精神病人可跟一般人一樣生活、運動，但因社會常有污名，病友可能難以融入社區，也會影響治療意願，陷入負面循環。

透過鳳凰盃運動會，諶立中說，創造一個機會讓康復之友展現自我及活力，也讓民眾看到他們奮力不懈、往目標前進的努力，有助打破污名，未來病友也能更安心、更有勇氣面對疾病。

為了加強社區共融，張自強說，鳳凰盃除了賽制按照國際標準，「不是趣味競賽、玩玩而已」；且與真理大學合辦，邀請校內學生協助拍影片、當裁判，且賽事辦在校園，有助一般民眾觀賽，更了解精神病友的樣貌和生活。（編輯：方沛清）1080903

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