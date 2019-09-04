糞便也能救命 北榮成立首座微菌叢實驗室

（中央社記者張茗喧、實習記者蕭惠敏台北4日電）糞便能救命，北榮今天成立國內首座微菌叢專屬實驗室，未來可望儲存百種糞便，用來治療困難梭狀桿菌患者，也有治療糖尿病、帕金森氏症、過敏等疾病的潛力。

台北榮民總醫院今天舉辦記者會，宣布建置國內首座「高規格生物安全等級第二級專用微菌製備實驗室」，可將健康人的糞便製備成微菌叢，用來治療腸道等多種疾病。

北榮內科部主任侯明志受訪時表示，每千人中約有2到3人健康腸道內存在困難梭狀桿菌，但僅有2%會出現症狀；不過，若患者長期接受抗生素治療、住院或使用制酸劑導致腸道平衡被破壞，這種細菌就可能大量繁殖造成感染，其中老人、免疫力低弱者都是危險族群。

侯明志提到，北榮每年約365人次罹患困難梭狀桿菌病症，症狀包含嚴重腹瀉，1天恐拉肚子超過20次以上，同時會有腹脹、腹痛、發燒、腸胃道出血等症狀，嚴重甚至可能引起偽膜性腸炎、毒性巨結腸症和敗血症、休克等症狀。

他強調，針對這類患者，過去大多以傳統抗生素治療，但復發率較高，患者1個月內死亡率高達3成，美國多年前開始以微菌叢進行治療，將健康人糞便中的微菌叢萃取後，植入患者腸道，可望讓腸道中的菌叢恢復原有平衡，治癒率可高達8至9成。

侯明志說，衛福部去年9月公告特管辦法，開放微菌叢植入治療，幫助臨床反覆性或常規治療無效的困難梭狀桿菌患者，北榮今年3月為此成立微菌叢植入治療小組，制定捐贈者評估、篩檢流程，並且斥資新台幣千萬元打造微菌叢專屬實驗室和微菌庫，降低污染風險。

北榮胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，人體中約有40兆種細菌且大多數存在腸道中，一旦失調就可能引發疾病，未來可望將健康人腸道中的微菌叢以新鮮、冷凍或膠囊方式植入病患體內。

33歲曹先生是接受微菌叢植入的成功個案，今年3月他因感染困難梭狀桿菌，每天腹瀉多達7、8次，經傳統抗生素治療都沒有改善。曹先生表示，當時他剛成為新手爸爸，面對身體連連出問題感到相當挫折，但接受治療後，短短3天腹瀉症狀就有所緩解，也沒有任何副作用，現在仍持續追蹤當中。

為了建立微菌庫，提供臨床治療及研究使用，北榮也訂有嚴格的糞便捐贈標準。黃怡翔解釋，糞便捐贈者需符合6大條件，包括65歲以下、身體質量指數（BMI）小於25、無特殊肝炎或糖尿病等重大疾病、1個月內沒有腹瀉症狀、3個月沒有境外旅遊史以及3個月內未使用抗生素等。

針對微菌叢植入未來應用，侯明志說，微菌叢在人體扮演重要角色，由於維他命、胺基酸等製造都得仰賴細菌，營養份也得鬥過細菌分解，因此微菌叢宛如人體另一個器官，目前研究發現，微菌叢治療不僅對自閉症、帕金森氏症、肝硬化、脂肪肝等疾病都有所幫助，甚至可望改善過敏、帕金森氏症、糖尿病等疾病。（編輯：謝雅竹）1080904