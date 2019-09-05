烤肉喝酒後劇烈上腹痛 原來急性胰臟炎

（中央社記者郝雪卿台中5日電）中秋節將屆，台中市一名30多歲的男子和朋友烤肉及喝酒後，隔天出現上腹痛，由於疼痛難耐，經醫師檢查後證實是急性胰臟炎，在禁食3日及藥物治療後，症狀終於改善。

台中市林新醫院胃腸肝膽科醫師廖重慶今天表示，這名男子痛到後背且腹部整個脹氣，原以為吃壞肚子，自行到藥局買胃藥服用未改善，最後疼痛難耐而到醫院掛急診，發現胰臟指數大於正常值3倍以上，三酸甘油酯是正常值的5倍，緊急安排腹部電腦斷層檢查證實是急性胰臟發炎。

廖重慶指出，急性胰臟炎最常見的主訴是腹痛，其疼痛常在上腹部，為持續且強烈的疼痛，常常必須用到嗎啡類的止痛劑才能緩解，所以沒碰過不知道會如此痛。因為胰臟位於後腹腔、胃的後面，當疼痛時常反射至背後，病人常要彎腰曲膝來減輕疼痛，且會有噁心或嘔吐等情形。

廖重慶表示，很多人知道胰臟炎和酗酒有關，但還有許多其他原因，在台灣除了酒精之外，另一常見原因就是膽結石卡住胰臟管開口所導致的膽石性胰臟炎。而這名男子發生胰臟炎的原因則有高三酸甘油酯症、藥物、高血鈣、自體免疫疾病，甚至是胰臟腫瘤都有可能。

對於胰臟發炎的治療之道，廖重慶指出，最主要的是需要低油脂飲食，甚至需要禁食並給予大量點滴補充水分電解質，視情況給予止痛藥物或抗生素也是必要的。至於急性胰臟炎的治療，首先必須要禁食，甚至連水都不能喝，以減輕胰臟的負擔。大部分的急性胰臟炎病人經治療後症狀通常2到3天內改善，1週內大多可以痊癒。（編輯：林沂鋒）1080905