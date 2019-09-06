社區長照據點佈建慢 40民團共組策略聯盟推修法

（中央社記者張茗喧台北6日電）社區式長照據點推動13年，至今未達「1鄉鎮1日照」目標，消防法令、場地取得、支付制度等都是卡關阻力。40多個民間團體今天共組策略聯盟，盼推動修法，加速社區長照據點佈建。

台灣邁入高齡社會，長照需求量也愈來愈多。為了強化社區式長照單位佈建，40多個民間團體共同成立「台灣社區式長期照顧服務策略聯盟」，今天舉辦成立大會。

天主教中華聖母基金會執行長、策略聯盟籌備主任黎世宏受訪時表示，按「長期照顧服務法」規定，長照服務可分為3大領域，包括機構式服務、居家式服務以及社區式服務，其中社區式照顧在世界各國已推行多年、蔚為潮流，希望長輩接觸過去熟悉的人群、在習慣的場域終老。

社區式服務又可進一步區分為日照中心、小規模多機能服務、團體家屋以及家庭托顧等4類，其中日照中心就是白天到特定場域接受照顧，晚上再回家和家人共同生活；小規模多機能服務是3、4年前自日本引進的照顧模式，不只提供日照中心，也有夜宿、居家服務功能。

團體家屋是在社區當中的據點，針對失智症患者提供的24小時照護；至於家庭托顧則是照顧者可以趁白天期間，在家中照顧左鄰右舍同樣失能的長輩，晚上同樣回到家和家人一同生活。

黎世宏說，雖然政府早在13年前、長照1.0時代就推動「1鄉鎮1日照」，但至今仍未達成，明明是很棒的照顧模式，卻礙於消防法令、空間取得、支付制度等因素，佈建速度始終相當緩慢。

根據衛生福利部統計，目前台灣根據統計有328日照、51小規模、12個團體家屋、135家庭托顧。

黎世宏提到，即便國內已有長照法、法令看似完備，但仍礙於法令不足，讓據點佈建遲遲無法跟上進度；舉例來說，各縣市建管消防法令不同，一間日照中心從申請到實際營運至少得花1年到1年半，令有心從事長照產業者倍感挫折，有待修法改善。

黎世宏指出，希望透過策略聯盟成立，督促照顧品質維護和提升，才能讓服務單位永續經營。（編輯：黃世雅）1080906