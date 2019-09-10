台電中秋淨灘第26年 2萬公斤垃圾變30萬元捐款

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台電中秋淨灘活動今年邁入第26年，今天動員約6600人撿拾將近2萬公斤垃圾；台電也與董氏基金會合作，按每撿拾1公斤垃圾就捐款15元，捐出近30萬元幫助兒童及青少年，既守護台灣海岸，又善盡企業社會責任。

台電自1994年起，每年中秋節前夕都會發起淨灘活動，至今共清除超過218噸垃圾。今年共動員10縣市、22個單位，多達6600名台電員工及民眾參加淨灘活動，共撿拾1萬9474公斤垃圾。

台電今年淨灘主題為「淨灘Together 海洋Forever」；台電說，台灣四面環海，希望藉由淨灘活動，讓更多民眾投入實質行動，守護美麗的海岸線。今年淨灘主場地選在苗栗通霄南勢溪出海口一帶，海岸線長達2.8公里，由台電董事長楊偉甫與中部施工處、通霄發電廠、苗栗區營業處員工及750名在地民眾一同淨灘。

今天的淨灘活動也有「嬌」點。活動首度結合台電女排球隊，由隊長張秝芸領軍，與近20位球員一同在淨灘後的海灘打排球，希望號召民眾為美麗海洋盡一份力。

台電說，從2017年起響應政府海岸認養活動，大潭電廠、林口電廠等15個單位共同參與認養，台電在過去2年共舉辦119場次的淨灘活動，獲得環保署認證成為「淨灘場次最多」的單位。

此外，台電自2013年起與董氏基金會合作，換算淨灘活動清除垃圾重量為捐助金，協助董氏基金會推動「樂動校園推廣計畫」，支持兒童及青少年心理健康促進及憂鬱防治工作，包括在校園舉辦情緒教育巡迴講座、運動紓壓活動等，迄今共幫助了2.7萬名學生。（編輯：李信寬）1080910