咳喘逾8週別再誤認小感冒 當心肺病找上身

（中央社記者張茗喧台北19日電）一項調查指出，連續8週出現咳、喘症狀，近8成受訪者都認為只是感冒，忽略肺部疾病可能性。醫師強調，一般感冒平均1週就應痊癒，超過2週就要提高警覺，盡早就醫。

台灣胸腔暨重症加護醫學會近來針對國內500名民眾進行就醫行為調查，今天舉辦記者會公布調查結果。

調查顯示，當民眾咳嗽、喘不過氣症狀超過8週時，多達7成8的民眾仍認為是一般感冒，超過3成患者不知道應到胸腔內科就醫，更多的是求助家醫科、耳鼻喉科等科別。

台大醫院內科部主治醫師王鶴健表示，長期出現咳、喘症狀的疾病很多，包括氣喘、慢性阻塞性肺炎（COPD）、肺氣腫等，但最致命的莫過於俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化。

他解釋，菜瓜布肺是一種原因不明的間質性肺病，患者的肺部會不斷纖維化而佈滿疤痕，外觀猶如一塊菜瓜布，盛行率每10萬人當中約有10人，推估全台有超過2000名患者，症狀包括呼吸急促、長期乾咳、日常活動容易喘，經常疲憊、無力不適並有食慾不振、體重下降等症狀。

王鶴健說，由於疾病進程無法預料，一旦急性惡化可能活不過2年，尤其合併有肺阻塞、肺氣腫等疾病者惡化速度更快，致命性不亞於癌症；然而，過去臨床上缺乏有效治療方式，僅能以類固醇、化痰藥等方式緩解症狀，直到2014年才有延緩肺功能惡化的藥物問世，可延緩肺功能下降近50%，並減少68%急性惡化發生風險。

振興醫院內科部主任陶啟偉強調，菜瓜布肺有6大高危險族群，包括男性、年過50歲以上者、吸菸或曾吸菸者、胃食道逆流、長期暴露粉塵環境中、有菜瓜布肺家族史者，一旦出現疑似症狀都應提高警覺。

陶啟偉說，許多民眾常認為咳嗽是小問題，但連續咳超過2週當心潛藏大問題，他解釋，一般感冒最多1到2週就應自行痊癒，若咳嗽超過2週千萬別誤以為是感冒沒斷根，建議就醫檢查是否有肺部疾病，及早發現、治療。

為了提高民眾對菜瓜布肺的認識，台灣胸腔暨重症加護醫學會將每年9月19日訂為台灣菜瓜布肺日，以919代表「走一走會喘」的重要徵兆，22日也將在大安森林公園舉辦全台首場健走活動，邀民眾一同為健康而走。（編輯：陳清芳）1080919