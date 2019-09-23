北市新增一例境外移入屈公病 女確診

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市衛生局今天指出，一名20多歲女性日前到泰國旅遊，16日出現發燒、肌肉關節痛等症狀，今天確診罹患屈公病，這名女性在家休養，至目前為止，北市共有17例境外移入屈公病。

衛生局疾病管制科長余燦華告訴中央社記者，這名女性10日至15日至泰國旅遊，16日出現發燒、肌肉關節痛等症狀，18日就醫通報，今天確診罹患屈公病，目前已在家休養。

余燦華說，這名女性活動地在敦化南路二段附近，衛生局今天已在活動地半徑50公尺範圍進行化學噴消以及清除孳生源。

余燦華說，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑紋或埃及斑蚊叮咬感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹。

他呼籲民眾，要主動檢視居家周圍環境，清除不必要的積水容器，避免孳生病媒蚊，如果到緬甸、泰國等國家旅遊，務必做好防蚊措施。

衛生局資料顯示，截至目前為止，台北市共有17例境外移入屈公病、一例本土確定病例，而境外國家以緬甸最多，其次是泰國，再來是菲律賓、馬來西亞及印尼。（編輯：李亨山）1080923