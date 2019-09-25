協助建立永續長照 交通部再釋2郵局閒置空間

（中央社記者劉冠廷台北25日電）交通部今天表示，為協助政府建立永續的長照體系，充分運用中華郵政公司的節餘局屋空間資源，台中豐原葫蘆墩郵局、台北市古亭郵局的閒置空間將供承租者建置日照中心。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部、勞動部、財政部等，就「長期照顧十年計畫2.0執行情形、困境及未來規劃」進行專題報告。

根據交通部提供的書面資料表示，民國107年已盤點21處空間供衛服部評估設置長照機構的可行性，經會勘評估後，選擇南港郵局3至5樓規劃出租衛福部所轄基隆醫院，設置100床之住宿式長照機構及服務人數16人之日照中心，並於108年7月4日與基隆醫院完成簽約，預定108年10月1日完成點交。

交通部指出，繼南港郵局，台中豐原葫蘆墩郵局、台北市古亭郵局閒置空間也將釋出；台中豐原葫蘆墩郵局3樓租給台中市銀髮族健康促進協會設置日照中心，可服務人數約28人，現正辦理使用執照變更及室內裝修，預計今年11月底可正式營運。台北市古亭郵局3樓規劃作為可容納32人的日照中心，預計9月至10月上網公開徵租。

交通部表示，中華郵政公司節餘局屋空間出租公益團體，如伊甸社會福利基金會、財團法人弘道老人福利基金會、世界展望會、社團法人台南市慈光心智關懷協會等，供辦理相關社福活動、資訊宣傳及行政辦公使用。（編輯：郭萍英）1080925