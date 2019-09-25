統一發票7-8月千萬獎幸運兒 只花10元買報紙

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）快對發票，7、8月統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商表示，共開出2組千萬特別獎，其中，有消費者在北市松山區民復門市只花了10元購買報紙，就幸運成為千萬大獎得主。

今年7、8月統一發票中獎號碼今天出爐，特別獎（新台幣1000萬元）45698621；特獎（200萬元）19614436；頭獎（20萬元）3組分別為96182420、47464012、62781818。

統一超商統計共開出2位千萬大獎、4位200萬得獎者以及2位雲端發票專屬百萬獎項。

統一發票108年7-8月期中獎獎號25日公布，統一超商統計共開出2位千萬大獎、4位200萬得獎者以及2位雲端發票專屬百萬獎項。（中央社）

統一超商表示，這次共2位消費者獲得千萬大獎，一人在台北市松山區民復門市購買10元報紙，另一位消費者則是在高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等商品；特獎200萬元部分有4位得獎者，大多購買零食、飲品、巧克力等。另外，也開出2位雲端發票專屬獎百萬得主，則是購買布丁、飲品、涼麵與飲品等商品就中獎。

全家統計共開出1組特別獎1000萬元，全家表示，消費者於台中市的大雅清泉店花費225元購買奶茶、民生用品就中獎，特獎200萬元於台北市興德店開出，消費者只花費40元購買冷壓椰子水。

全家說，頭獎20萬元則開出5組，消費者大多購買咖啡、飲料與鮮食，其中，南投竹山前山店的消費者花10元購買報紙就中了20萬元獎項；雲端發票專屬獎共開出3組，消費者多半買飲料、零食、民生用品。（編輯：黃國倫）1080925