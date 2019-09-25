更多編輯台推薦新聞：
師鐸獎得主田楊橋偏鄉30年培育多位國手 啟蒙「台灣最速男」
生活

師鐸獎得主田楊橋偏鄉30年培育多位國手 啟蒙「台灣最速男」

電影返校禁書引討論 漂鳥集其實當年可買到
娛樂

電影返校禁書引討論 漂鳥集其實當年可買到

減肥治療新發現 中研院找到燃燒脂肪關鍵基因
生活

減肥治療新發現 中研院找到燃燒脂肪關鍵基因

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
統一發票7-8月千萬獎幸運兒 只花10元買報紙
首頁 / 生活
新聞專題
統一發票開獎
統一發票每逢單月25日公布，特別獎獎號獎金1000萬元、特獎200萬元，頭獎20萬元，開獎後下個月6日起可兌獎。
統一發票開獎
新聞專題
統一發票開獎2/18

統一發票7-8月千萬獎幸運兒 只花10元買報紙

最新更新：2019/09/25 17:48
統一發票108年7-8月期千萬元特別獎獎號25日公布，特別獎號碼為45698621；200萬元特獎號碼為19614436。（中央社製圖）
統一發票108年7-8月期千萬元特別獎獎號25日公布，特別獎號碼為45698621；200萬元特獎號碼為19614436。（中央社製圖）

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）快對發票，7、8月統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商表示，共開出2組千萬特別獎，其中，有消費者在北市松山區民復門市只花了10元購買報紙，就幸運成為千萬大獎得主。

今年7、8月統一發票中獎號碼今天出爐，特別獎（新台幣1000萬元）45698621；特獎（200萬元）19614436；頭獎（20萬元）3組分別為96182420、47464012、62781818。

統一超商統計共開出2位千萬大獎、4位200萬得獎者以及2位雲端發票專屬百萬獎項。

統一發票108年7-8月期中獎獎號25日公布，統一超商統計共開出2位千萬大獎、4位200萬得獎者以及2位雲端發票專屬百萬獎項。（中央社）
統一發票108年7-8月期中獎獎號25日公布，統一超商統計共開出2位千萬大獎、4位200萬得獎者以及2位雲端發票專屬百萬獎項。（中央社）

統一超商表示，這次共2位消費者獲得千萬大獎，一人在台北市松山區民復門市購買10元報紙，另一位消費者則是在高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等商品；特獎200萬元部分有4位得獎者，大多購買零食、飲品、巧克力等。另外，也開出2位雲端發票專屬獎百萬得主，則是購買布丁、飲品、涼麵與飲品等商品就中獎。

全家統計共開出1組特別獎1000萬元，全家表示，消費者於台中市的大雅清泉店花費225元購買奶茶、民生用品就中獎，特獎200萬元於台北市興德店開出，消費者只花費40元購買冷壓椰子水。

全家說，頭獎20萬元則開出5組，消費者大多購買咖啡、飲料與鮮食，其中，南投竹山前山店的消費者花10元購買報紙就中了20萬元獎項；雲端發票專屬獎共開出3組，消費者多半買飲料、零食、民生用品。（編輯：黃國倫）1080925

統一發票108年7-8月期中獎獎號25日公布，全家統計共開出1組特別獎1000萬元。（中央社）
統一發票108年7-8月期中獎獎號25日公布，全家統計共開出1組特別獎1000萬元。（中央社）
延伸閱讀
統一發票7-8月中4獎 等12月領獎可省800元稅金統一發票5-6月千萬獎16張 完整中獎清冊看這裡統一發票5-6月千萬獎16張 一半還沒領統一發票7-8月千萬獎號開出 連兩期都是4開頭
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報