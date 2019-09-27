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淡海輕軌送好康 學生族推搭十送一

最新更新：2019/09/27 16:46
為鼓勵學生搭乘淡海輕軌，新北捷運公司將於10月1日至12月31日推出「搭十送一」回饋方案，民眾持學生卡每搭10次可獲贈「一次票兌換券」1張。（新北捷運公司提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月27日
為鼓勵學生搭乘淡海輕軌，新北捷運公司將於10月1日至12月31日推出「搭十送一」回饋方案，民眾持學生卡每搭10次可獲贈「一次票兌換券」1張。（新北捷運公司提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月27日

（中央社記者葉臻新北27日電）新北捷運公司為鼓勵學生搭乘淡海輕軌，今年10月1日起至12月31日將推行「搭十送一」回饋方案，持學生卡每搭10次可獲贈「一次票兌換券」1張，搭乘次數前3名還能獲獎。

新北捷運公司表示，今年10月1日起至12月31日止，旅客持學生卡（含定期票）每搭10次可憑卡至輕軌紅樹林站詢問處兌換「一次票兌換券」1張，活動截止後，將統計各學生卡於輕軌車站的出站次數，選拔出各站搭乘次數前3名，發送精美獎品。

新北捷運公司表示，搭乘次數的計算方式依新北捷運公司自動收費系統資料為準，有出站扣款計1次，未滿10次可累計至次月。

新北捷運公司每週也會在「淡海輕軌×新北捷運」臉書粉絲專頁公布各站排行前5名卡號及搭乘（出站）次數，2020年1月將在「淡海輕軌×新北捷運」臉書粉絲專頁公布各站搭乘（出站）前3名名單，將共有33人可獲得精美獎品，各獎項保留至活動截止後3個月內皆可兌換。

新北捷運公司提醒，因淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站一定要主動刷卡以累積搭乘次數，可兌換張數及剩餘次數可至輕軌紅樹林站詢問處洽站務人員查詢。（編輯：方沛清）1080927

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