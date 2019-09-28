租屋委管契約新制12/1上路 違規最高罰30萬元

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）內政部今天表示，為推動租屋代管專業服務制度，日前已公告「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」，訂於12月1日施行，代管業如有違反規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

內政部發布新聞稿表示，於5日公告「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」（簡稱委管契約）。內容共有7大重點，包括委託管理項目明確化、雙方需約明服務報酬及給付方式、房屋的使用限制及處理、修繕的責任劃分與處理、代管業應盡的義務與責任、租賃住宅返還之處理、提前終止契約條件。

內政部表示，這次公告的委管契約訂於12月1日施行。

內政部指出，將來房東與代管業簽訂委管契約時，應注意約定委託管理的項目及期間，委管項目包含屋況與設備點交、催收租金費用、設備檢查維護及修繕、糾紛協調處理、督促房客返還住宅及遷離戶籍等。另外，房東仍可視實際需求與代管業自行約定代收租（押）金、管理押金等事項，委管期間應約明起訖期間，以維護委任雙方權益。

此外，內政部表示，代管業與房東應約明報酬給付金額、期限與方式；代管業非有正當理由不得調漲報酬。在房屋的使用限制上，房客如有變更用途或不遵守住戶規約，代管業應予制止並主動向房東提出處理建議；如有需修繕事項，代管業應協助釐清修繕責任，以保障房東權益。

內政部進一步表示，在代管業的義務及責任上，如在租期屆滿時，應先協助結算費用後再執行屋況設備點交，並通知房東將押金扣除未繳費用後返還賸餘押金；約定代收租金或押金交付給房東的期限不得超過30日；收受房東支付報酬時，應開立發票或收據。對於代管的押金，只能用在租約消滅時抵充房客於租期的欠費或違約金，不得任意動支，以保障房東與房客權益。

至於租約關係消滅時，內政部表示，本次契約規定代管業應督促房客返還租賃住宅及遷離戶籍；代管業如未於期限內將代收的租金或押金交付給房東，或怠於協調處理租賃糾紛，房東得提前終止委管契約。

內政部強調，透過委管契約的公告實施，強化委任雙方權利義務關係。代管業如有違反本次公告的委管契約規定，其契約條款無效，且得依消保法規定，最高可處30萬元罰鍰。內政部也已同步公告「委管契約範本」供參考使用。（編輯：張均懋）1080928