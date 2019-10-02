調查：近3成中高齡者 平日步數低於1萬步

（中央社記者劉姵呈台北2日電）富邦人壽與陽明大學今天公布研究發現，每日平均步數增加，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險；且研究指出約29.78%的中高齡者為「河馬型人」，平日走的步數低於1萬步、假日步數更低於3千。

根據國發會預估，2025年台灣將邁入超高齡社會，且老年人口占比達20%，因應高齡社會帶來的衝擊與潛在風險，富邦人壽表示，不良生活型態對健康將造成許多嚴重的負面影響，因此，針對50歲以上的中高齡者，從步行、抽菸、睡眠與飲食等生活習慣作分析，向民眾提出建議。

富邦人壽指出，研究將台灣中高齡族群的生活型態分為3個族群，包括第一，不分平日或假日，每日平均步數高於1萬步，假日平均步數也不低於3千步的「豹型人」；第二，平日或假日步數介於3千步至1萬步的「貓型人」；第三，平日走的步數低於1萬步，但假日步數低於3千的「河馬型人」。

研究結果發現，台灣中高齡族群大多為「貓型人」約有42%，但仍有高達29.78%為「河馬型人」，僅有28.45%的人為「豹型人」。

研究也指出，「河馬型人」追蹤一年後，認知功能衰退風險增加52%（即罹患失智症風險增加），而勤於步行的「豹型人」，一年後身體衰退速度減少28%，且不易造成體脂肪增加（體脂肪增加風險減19%）；顯示逐步加強運動強度，或持續累積步行步數，皆對身體健康有正面效益。（編輯：趙蔚蘭）1081002