看見尼泊爾醫療困境 扶輪社率百人醫療團義診

國際扶輪3523地區6日在台北舉行「尼泊爾國際醫療服務誓師表揚大會」，國際醫療服務在3523地區總監邱鴻基（後右2）醫師的號召之下，多個單位捐贈超音波（圖中）等醫療藥品、器材，預估義診將超過2500人次。中央社記者徐肇昌攝 108年10月6日

（中央社記者張茗喧台北6日電）看見尼泊爾嚴重的口腔衛生問題，也缺乏專業醫師及醫療設備，扶輪社將於10月下旬邀集台灣醫師、志工團隊前往尼泊爾進行義診服務，除捐助藥品、醫材，也將協助訓練當地醫師。

國際扶輪3523地區今天上午舉辦「尼泊爾國際醫療服務」行前記者會，宣布將有8大科別、共30多名醫師以及90多名扶輪社社友、志工共同參加，同時連結桃園、澳門等11個主辦單位及50個協辦社，將於10月20日至27日前往尼泊爾義診。

國際扶輪3523地區總監、同時也是牙醫師的邱鴻基表示，由於尼泊爾口腔衛生習慣不佳，又有嚼食檳榔文化，導致口腔癌盛行率相當高，但當地沒有先進的醫療設備器材，相關專業人員培訓也相當困難，健康問題日益惡化。

邱鴻基說，該會去年8月前往尼泊爾探路並籌措經費，這次將捐贈3台超音波儀器、200台輪椅、心電圖、血糖機，還有超過新台幣50萬元的藥品，盼協助提升尼泊爾醫療水準。

國際扶輪3523地區國際服務委員會主委彭世偉指出，尼泊爾口腔衛生問題相當嚴重，不僅口腔癌盛行率高，也會增加牙周病、心臟病、糖尿病等慢性疾病風險，這次義診預計將服務2500至3000人次，並協助培訓當地牙醫師。

參與義診的雙和醫院副院長、牙科部主任黃茂栓表示，此行義診重點將放在口腔癌篩檢、口腔衛教宣導，以及牙周病和齲齒等一般牙科治療；此外，明年初也將安排2名資深尼泊爾牙醫師到雙和醫院接受數個月口腔顎面外科培訓，有助於醫療團結束後口腔照護的延續。（編輯：陳清芳）1081006