精神病用藥恐釀女乳症 食藥署：仿單早註明

（中央社記者張茗喧台北9日電）美國男子用藥治療精神疾病卻使乳房增大怒告藥廠。食藥署表示，國內仿單早已加註此副作用，近年也未接獲相關通報。醫師則呼籲，患者若有疑慮應與醫師討論，勿輕易換藥。

路透社報導，美國一名男子確診自閉症類群障礙，2003年開始使用醫師開立的藥品「理思必妥」（Risperdal），用藥後卻長出乳房；美國費城陪審團今天裁決，嬌生集團因未能妥善警告年輕男子服用抗精神病藥物理思必妥恐導致乳房增大，需支付原告80億美元（約新台幣2462億元）懲罰性損害賠償金。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長洪國登今天接受記者電訪表示，這款藥自1996年取得台灣藥證，屬於處方用藥；根據健保署統計，每年用量約500萬粒。

洪國登說，這款藥自2013年版本的仿單就有加註警語，強調可能出現男性女乳症、乳房變大等副作用，至於更早版本的仿單是否有此警語，目前暫無從得知。根據食藥署了解，過去幾年並未接獲民眾出現類似副作用。

三軍總醫院精神醫學部部主任葉啟斌表示，「理思必妥」是歷史悠久的精神疾病用藥，主要用來治療思覺失調症、躁鬱症，算是使用量相當大的精神病用藥，由於該藥屬於「多巴胺拮抗劑」，按照藥物機轉，用藥後可能出現泌乳激素上升副作用，除了男性可能出現女乳症，女性也會有月經失調、月經不來等副作用。

葉啟斌指出，有別國外大多是男性患者不滿副作用，台灣更多的是女性患者對於副作用感到困擾。不過，隨新藥問世，類似副作用已愈來愈少。

他也強調，精神疾病患者換藥有其風險，很有可能導致疾病再次復發，必須審慎衡量療效與副作用間的利弊，建議患者若有此疑慮，務必和醫師溝通，切勿輕易換藥。（編輯：張雅淨）1081009