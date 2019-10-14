凱擘擬挺進花蓮市場 25日NCC將開聽證會

（中央社記者吳柏緯台北14日電）由於凱擘集團的用戶數逼近全國3分之1的紅線，旗下的豐盟有線電視申請跨區到花蓮縣經營，被NCC要求舉行聽證會。NCC今天表示，將在25日舉行跨區經營史上第一次的聽證會。

根據「有線廣播電視法」規定，系統經營者與關係企業及直接、間接控制的系統經營者訂戶數，合計不得超過全國總訂戶數3分之1。

豐盟有線電視於去年8月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請，跨區到花蓮經營，在經歷了將近1年的審查、補件之後，NCC在7月初宣布將針對此案召開聽證會，廣納各方意見。NCC於今天表示，將於25日下午舉行聽證會。

NCC指出，目前凱擘集團在全台的有線電視業者用戶數約占比例達32.8%，而花蓮有線電視用戶為5萬4071戶，若豐盟將花蓮的用戶全部吃下來，市占率逼近3分之1的紅線，因此委員會認為有必要更謹慎處理。

NCC說明，這不只是跨區經營第一次開聽證會，也是目前為止審理最久的跨區經營案件。

按照NCC規劃，將邀當事人豐盟有線電視、凱擘與大富媒體在會上陳述意見，此外，洄瀾有線電視、東亞有線電視、大新店民主有線電視、屏南有線電視、台固媒體等5家業者，以利害關係人身分出席。而花蓮縣政府與公平交易委員會的代表也會以鑑定人身分出席。

NCC說明，是否通過豐盟跨區經營，在聽證會後才會進一步的做出結論。（編輯：黃國倫）1081014